Pastore disperso sull’Aspromonte ritrovato vivo dopo una notte nel dirupo

Una notte di angoscia si è trasformata in un sorriso di speranza, quando il pastore disperso sull’Aspromonte è stato ritrovato vivo e in buona salute. La vicenda, che poteva concludersi in tragedia, si è conclusa con un lieto fine nelle ultime ore a San Luca, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori e alla determinazione della famiglia. La scoperta dimostra ancora una volta come il coraggio e la collaborazione possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

Una vicenda che poteva finire tragicamente si è risolta con un lieto fine nelle scorse ore a San Luca, nel cuore dell'Aspromonte. Intorno alle 00:30, un uomo del posto ha allarmato la centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Bianco, segnalando la scomparsa del padre, un pastore.

