Passi sogni e talento | la festa della danza incanta il Giovanni da Udine

Preparati a lasciarti conquistare dalla magia dei passi, sogni e talento: la Festa della Danza di Udine torna ad incantare il pubblico sul prestigioso palcoscenico del Teatro Giovanni da Udine. Due serate imperdibili, sabato 14 giugno alle 20.30 e domenica 15 giugno alle 18.30, che celebrano la passione e il talento degli studenti della Scuola Ceron. Un evento che ti farĂ vivere emozioni uniche e indimenticabili!

Torna la "Festa della Danza" della storica Scuola Ceron, attesa come ogni anno sul prestigioso palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Sabato 14 giugno alle 20.30 e domenica 15 giugno alle 18.30 andranno in scena i saggi di studio 2025, due serate all'insegna della bellezza, del talento.

