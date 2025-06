Passerella di Eccellenze | ad Avellino la moda incontra la solidarietà

Questa sera ad Avellino, la Passerella di Eccellenze trasforma la moda in un gesto di solidarietà. Un’occasione unica per scoprire l’eleganza delle creazioni e contribuire a una causa importante: il sostegno a un bambino affetto da atassia-teleangiectasia. Moda, musica, arte e gastronomia si uniscono in un evento che dimostra come lo stile possa fare la differenza. Non perdere questa serata speciale, dove ogni passo è un gesto di speranza.

Questo pomeriggio, presso il Salone della Misericordia di Avellino, è stata presentata “Passerella di Eccellenze”, una serata all’insegna di moda, musica, arte e gastronomia, pensata per sostenere un bambino affetto da atassia-teleangiectasia, una rara malattia genetica. L’evento si terrà il 3. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Passerella di Eccellenze": ad Avellino la moda incontra la solidarietà

L’associazione EKLETTICA presenta “Passerella di Eccellenze: Un Viaggio tra Moda, Musica, Sapori e Colori della Campania per la Solidarietà” - L’Associazione Culturale EKLETTICA vi invita a “Passerella di Eccellenze”: un evento unico che celebra la bellezza e la ricchezza della Campania attraverso moda, musica, sapori e colori.

Oggi 12 giugno 2025 alle ore 17:00, presso il Salone della Misericordia di Avellino (Via Padre Romualdo Formato), si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'evento di beneficenza "Passerella di Eccellenze: Un Viaggio tra Moda, Musica, Sapori e Co

