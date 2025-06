Passalacqua Tor Vergata | Riforma del lavoro in ambito sportivo dà definizione più organica del settore

La riforma del lavoro in ambito sportivo, avviata nel 2021 e recentemente implementata, rappresenta un passaggio cruciale per il settore. Con una definizione organica e aggiornata, questa normativa mira a modernizzare le strutture giuridiche e contrattuali, rispondendo alle esigenze di un mondo in continua evoluzione. Un passo fondamentale che, grazie a questa riforma, promette di rafforzare il settore sportivo italiano, rendendolo più sostenibile e inclusivo.

(Adnkronos) – “La riforma del lavoro in ambito sportivo parte dagli ultimi anni, in particolare dal 2021, però ha avuto varie fasi di modifica. La vera implementazione parte da poco, da un anno o poco più. È una riforma che modifica una vecchia legge degli anni 80’ in materia di lavoro sportivo, quindi dà una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: riforma - lavoro - sportivo - ambito

Cuzzilla (Cida): “Chiediamo riforma che alleggerisca la pressione fiscale su lavoro dipendente” - Cuzzilla Cida chiede una riforma fiscale che alleggerisca la pressione sul lavoro dipendente. Secondo Ocse e Banca d’Italia, il sistema attuale penalizza chi lavora, soprattutto nelle fasce medio-alte, creando disincentivi al merito e all’occupazione.

Primo incontro sulle novità più importanti introdotte dalla Riforma dello Sport (lavoro sportivo, adeguamento statuti, modulistiche da adottare, Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ed altro ancora). Progetto È ora! Finanziato da Sport e Vai su Facebook

Passalacqua (Tor Vergata): Riforma del lavoro in ambito sportivo dà definizione più organica del settore; Ghiron (Tor Vergata): Riforma diritto del lavoro sportivo ponga attenzione su volontariato; Al Coni il convegno ‘La riforma del diritto sportivo, novità e prospettive’.

Passalacqua (Tor Vergata): "Riforma del lavoro in ambito sportivo dà definizione più organica del settore" Da msn.com: “La riforma del lavoro in ambito sportivo parte dagli ultimi anni, in particolare dal 2021, però ha avuto varie fasi di modifica.