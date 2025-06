Partito il servizio di prenotazione telefonica del turno negli uffici postali del cesenate

Ora, grazie al nuovo servizio di prenotazione telefonica negli uffici postali del Cesenate, prenotare il proprio appuntamento è più facile e veloce che mai. Con 32 sedi e il gestore delle attese, potrai ridurre i tempi di attesa e vivere un’esperienza più efficiente. Prenota oggi stesso e scopri come semplificare le tue visite postali, perché la tua comodità è la nostra priorità.

Anche nelle sedi del territorio cesenate si può prendere appuntamento per l'ufficio postale al telefono riducendo così i tempi di attesa e migliorando l'efficienza del servizio. Il servizio è disponibile nei 32 uffici con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni online - tramite app o.

