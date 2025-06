Parte il ‘Forum Strategico Blu-ER’ della Regione sull' economia legata al mare

parte il 8216Forum Strategico Blu Er8217, un evento cruciale per esplorare le potenzialità della Blue Economy. Questo settore rappresenta un vero e proprio motore di crescita per l’Emilia-Romagna, creando nuove opportunità occupazionali e valorizzando il patrimonio marittimo in modo sostenibile. Un’occasione imperdibile per condividere idee innovative e rafforzare il ruolo della regione come protagonista nel panorama marittimo europeo, contribuendo allo sviluppo armonioso e rispettoso del nostro mare.

"La Blue Economy per l'Emilia-Romagna è un volano per lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro, grazie alle numerose opportunità offerte dal mare e dalle coste, trasversali a tutti i settori. L'Emilia-Romagna promuove questo modello di sviluppo sostenibile, tutelando l'ambiente e.

