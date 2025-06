Parma vs San Marino | Sfida Cruciale per il Tricolore 2025 nel Baseball

Una partita imperdibile che promette emozioni intense e battaglie all’ultimo out, dove ogni inning potrebbe decidere il destino del campionato 2025. Parma e San Marino si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di consolidare le proprie ambizioni tricolori, in una sfida che va oltre il semplice risultato. Celli e compagni andranno stasera a far visita ai Campioni d’Italia al "Nino Cavalli", con ...

È una grande classica degli ultimi anni ed è stata, soprattutto, la finale scudetto del 2024. Quello tra Parma e San Marino è un vero e proprio scontro tra le pretendenti più credibili al tricolore anche nel 2025, non fosse altro che per una classifica che al momento racconta dei ducali al primo posto (15 vinte e 3 perse) e dei titani al secondo (12-5). Celli e compagni andranno stasera a far visita ai Campioni d’Italia al "Nino Cavalli", con partita che inizierà puntuale alle 20.30. Domani gara2 a campi invertiti, col playball allo stadio di Serravalle in programma per le 20. "Sono gare che valgono tanto e scenderemo in campo sempre per vincere – dice il manager sammarinese, Doriano Bindi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parma vs San Marino: Sfida Cruciale per il Tricolore 2025 nel Baseball

In questa notizia si parla di: parma - marino - tricolore - sfida

Serie A: Palfinger sconfitta da San Marino, Poviglio cade contro Crocetta Parma - La Palfinger, reduce da due sfide di Serie A contro San Marino, non trova fortuna. La squadra reggiana, ridotta nel roster, subisce una pesante sconfitta per 5-0 nel primo incontro.

? Scudetto a un passo: Napoli si prepara alla grande notte! In vista della sfida di venerdì sera contro il Cagliari, che potrebbe consegnare agli azzurri il quarto tricolore della storia, si è svolta una lunga riunione in prefettura per garantire sicurezza e partecipa Vai su Facebook

Parma vs San Marino: Sfida Cruciale per il Tricolore 2025 nel Baseball; San Marino Baseball: doppia partita con Macerata a Serravalle; Playball nel girone A, Parma Clima a caccia del bis scudetto.

Parma vs San Marino: Sfida Cruciale per il Tricolore 2025 nel Baseball Scrive ilrestodelcarlino.it: Parma e San Marino si affrontano in una sfida decisiva per il titolo 2025.