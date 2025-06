Parla il superstite del volo Air India | Non so come sono ancora vivo

Un dramma aereo che sfida ogni logica: Vishwash Kumar Ramesh, l’unico superstite dell’incidente Air India, racconta con incredulità come sia ancora vivo. Seduto in un letto d’ospedale ad Ahmedabad, la sua testimonianza è un incredibile inno alla sopravvivenza e alla fortuna. Ma cosa è successo davvero quel giorno? La sua storia ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante, lasciando aperto un mondo di interrogativi...

Milano, 13 giu. (askanews) - Non crede quasi di essere ancora vivo l'unico passeggero sopravvissuto all'incidente aereo dell'Air India. Parlando da un letto d'ospedale ad Ahemdabad, Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico, ha raccontato all'emittente nazionale DD News come la porta dell'aereo si sia rotta e che ci sia stato abbastanza spazio per uscire. Ramesh, che secondo quanto riferito era seduto al posto 11A, è l'unico delle 242 persone a bordo del volo diretto a Londra ad essere sopravvissuto, con almeno altre 24 persone rimaste uccise a terra nel luogo in cui l'aereo si abbattuto. L'incidente aereo "è successo davanti ai miei occhi e nemmeno io riesco a credere di esserne uscito vivo.

