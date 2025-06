Parità di genere in Toscana boom di certificazioni UNI PdR 125 | + 88 7%

In Toscana, il focus sulla parità di genere si fa sempre più forte, con un boom di certificazioni UNI PDR 125/88. Questo trend sarà approfondito nella seconda tappa del roadshow “No Gender Gap”, un vero e proprio giro d’Italia dell’equità promosso da UNI. Un'occasione unica per scoprire come le aziende toscane si impegnino attivamente a promuovere ambienti di lavoro inclusivi e paritari.

Il dato sarà analizzato nel corso della seconda tappa, a Firenze, del roadshow itinerante, “No Gender Gap. UNIPdR 125: la parità di genere nei luoghi di lavoro”, unico “giro d’Italia dell’equità” voluto da UNI (Ente Italiano di Normazione) ed organizzato in Toscana in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze e il Comitato Imprenditoria Femminile, che fotografa l’adesione a politiche inclusive delle diverse aree geografiche del Paese. Firenze, 10 giugno 2025 – Da febbraio 2025 sono 1742 in Toscana i siti certificati UNIPdR 125. Più 88,7 % rispetto a giugno 2024. Si parla di siti e non di singole aziende perché sono comprese tutte quelle realtà che hanno stabilimenti o sedi nel territorio toscano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: parità - genere - toscana - boom

Un evento per la salute e la parità di genere a Milano - Milano ospita il Festival del Ciclo Mestruale, un evento dedicato alla salute e alla parità di genere.

Parità di genere, in Toscana, boom di certificazioni UNI/PdR 125: + 88, 7%; Boom di accessi nei centri per uomini maltrattanti; Toscana: boom richieste per bando diversificazione aziende agricole.