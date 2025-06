Paris Brosnan e Dylan Brosnan debuttano al cinema al fianco di papà Pierce Brosnan nel western The Unholy Trinity

Il debutto sul grande schermo di Paris Brosnan e Dylan Brosnan al fianco del padre Pierce nel western "The Unholy Trinity" ha sorpreso tutti. Un’esperienza inaspettata, nata senza pianificazione o pressione, che si è trasformata in un momento di pura magia familiare. Quando Pierce Brosnan, 72 anni, ha accettato di interpretare uno sceriffo nel Montana del 1870, non immaginava che questa avventura cinematografica avrebbe rafforzato i legami e creato ricordi indelebili.

Proprio non se lo aspettava. Non è qualcosa che ha preparato o che ha insistito perchĂ© si avverasse. Quando Pierce Brosnan ha iniziato le riprese del western The Unholy Trinity, non immaginava che sarebbe diventata un’esperienza di famiglia così speciale. Invece, quando l’attore irlandese, 72 anni, ha firmato per interpretare uno sceriffo nel Montana del 1870, non poteva sapere che si sarebbe rivelato molto piĂą di un semplice ruolo in un semplice film. PerchĂ©, alla fine, è stato un momento di condivisione cinematografica con i suoi figli piĂą giovani, Dylan Brosnan, 28 anni, e Paris Brosnan, 24. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Paris Brosnan e Dylan Brosnan debuttano al cinema al fianco di papĂ Pierce Brosnan nel western "The Unholy Trinity"

In questa notizia si parla di: brosnan - pierce - western - unholy

007: Rosamund Pike ricorda il provino come Bond Girl in cui le chiesero di spogliarsi e la ceretta a Pierce Brosnan - Rosamund Pike rivive l'imbarazzante provino per il ruolo di Miranda Frost in "007 - La morte può attendere", nei cui frangenti le venne chiesto di spogliarsi.

Film western The Unholy Trinity, crimine non commesso con Pierce Brosnan e Samuel L. Jackson; Unholy Trinity, Samuel L. Jackson e Pierce Brosnan nel trailer del film; Unholy Trinity: Samuel L Jackson e Pierce Brosnan nel Far West nel nuovo trailer western.

Pierce Brosnan: «Recitare con i miei figli Paris e Dylan è un regalo di tempo e memoria» Segnala msn.com: Paris Brosnan e Dylan Brosnan debuttano al cinema al fianco di papà Pierce Brosnan nel western "The Unholy Trinity" ...