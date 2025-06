Paredes | La voglia di Boca c’è sempre a Dybala dico che se torno verrà con me

Il mercato della Roma si anima tra conferme e dubbi, con grandi nomi come Dybala e Paredes pronti a scrivere il proprio destino nel cuore giallorosso. La squadra, già ricca di talento, si prepara a scelte decisive per affrontare la prossima stagione. Tra trattative in corso e questioni di rinnovo, il club si concentra su chi potrà essere il vero protagonista della rinascita romanista. La strada è ancora tutta da tracciare, ma l’entusiasmo non manca.

Agenda decisamente piena per la Roma, che in un mercato che si preannuncia frenetico deve anzitutto capire su chi potrà contare, per la prossima stagione, tra coloro che sono già in rosa. Tanti big della rosa dal futuro ancora incerto, da uno Svilar prossimo al rinnovo ad un Dovbyk in bilico, fino ad una componente argentina che dà di cui parlare: destini incrociati quelli Dybala e Paredes, presto a colloquio con il club per decidere il da farsi, e in queste ore l’ex centrocampista di Juventus e PSG ha parlato di nuovo per quanto riguarda il suo futuro e quello della Joya. Queste le sue parole nell’intervista, disponibile su You Tube, realizzata da Los Edul: “La clausola per andare via dalla Roma è lì e ho sempre detto che la voglia di Boca c’è sempre, alle volte è più alta ma al di là di ciò che uno vuole spesso non dipende tutto da te stesso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Paredes: “La voglia di Boca c’è sempre, a Dybala dico che se torno verrà con me”

