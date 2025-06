Paredes al Boca Juniors chiama Dybala | Viene con me

Leandro Paredes continua a inseguire il suo sogno di vestire la maglia del Boca Juniors, e questa volta ha fatto un appello diretto a Dybala: "Viene con me". La sua determinazione e passione per il club argentino si fanno sempre più evidenti, alimentando l’attesa tra i tifosi. Riusciranno Paredes e Dybala a unire le forze per regalare ai supporter un nuovo capitolo di emozioni? Solo il tempo lo rivelerà.

Leandro Paredes aggiunge, ancora una volta, un tassello nuovo alla storia del suo sogno di trasferirsi al Boca Juniors. Nell'ultima intervista rilasciata il centrocampista oltre a sottolineare la sua volontà di giocare alla Bombonera ha ripetuto di stare pressando Dybala per seguirlo a Buenos.

Roma Paredes, spunta il retroscena clamoroso: a gennaio il Boca Juniors gli aveva offerto questa cifra! - Roma Paredes, dopo aver rinnovato con i giallorossi fino al 2026, sarebbe stato attirato da un'offerta clamorosa del Boca Juniors a gennaio, con uno stipendio da top.

