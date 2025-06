parcheggio palatucci un boom di accessi con le nuove regole

Il parcheggio Palatucci di Lucca sta vivendo un vero e proprio boom di accessi grazie alle nuove regole e ai sistemi intelligenti adottati. Lucca Plus ha appena analizzato i dati del primo mese di attivitĂ , evidenziando un aumento del 54% delle presenze rispetto a maggio 2024. Questo risultato testimonia quanto sia apprezzata la modernizzazione della struttura senza nessun rincaro per gli utenti, confermando il successo di questa innovativa svolta.

Lucca Plus ha appena elaborato i dati consuntivi relativi al primo mese di attivitĂ del parcheggio Palatucci, da quando è stato trasformato in struttura attrezzata con sbarre d’ingresso e sistemi intelligenti di pagamento e riconoscimento targa, senza aumenti di costi per chi lo utilizza. I risultati parlano chiaro: le presenze sono aumentate del 54% rispetto a maggio 2024, un dato che testimonia l’elevato gradimento da parte dell’utenza per i nuovi servizi introdotti. “Un risultato che ci ha sorpreso per la sua rapiditĂ , segno che l’utenza aspettava da tempo un sistema piĂą moderno e funzionale – dice Roberto Di Grazia, amministratore unico di Lucca Plus, appena riconfermato nella carica dal sindaco Pardini per un triennio – Il forte incremento dimostra che quando si investe in tecnologia e semplicitĂ d’uso, i cittadini rispondono con entusiasmo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it