Parcheggi senza sconti. Bocciata la mozione.

Un passo indietro sui parcheggi gratuiti: la mozione di San Giovanni Civica, che proponeva di raddoppiare i minuti di sosta gratuita e rivedere le tariffe minime, è stata bocciata dal Consiglio comunale. Una decisione che ha suscitato dibattito tra cittadini e amministratori, lasciando inalterate le attuali regole e puntando a un equilibrio tra esigenze di mobilità e sostenibilità economica. La questione resta aperta, con la speranza di future proposte più condivise.

SAN GIOVANNI È stata respinta nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno la mozione presentata dal gruppo di opposizione San Giovanni Civica, che chiedeva di estendere da 15 a 30 minuti il tempo di sosta gratuita negli stalli a pagamento. Una proposta pensata per venire incontro a chi si ferma per brevi commissioni, e che prevedeva anche la revisione della tariffa minima attualmente in vigore: 1,50 euro in Piazza della Libertà e 1 euro nelle altre aree di sosta cittadine. Secondo i promotori della mozione, la modifica avrebbe risposto a una richiesta concreta e condivisa da cittadini e categorie economiche, oltre che a un’esigenza di equità rispetto ad altre realtà simili. 🔗 Leggi su Lanazione.it