Parata Si commuove la città

show di passione e orgoglio, un momento di gioia condivisa che resterà scolpito nei cuori di tutti i tifosi rossoblù. La città si ferma, i sorrisi si moltiplicano e l’emozione esplode in un abbraccio collettivo, celebrando non solo un trofeo, ma il sogno realizzato di una squadra e di una comunità unita. È il giorno in cui il Bologna diventa leggenda, e questa parata ne è la testimonianza più autentica.

Quando alle 16.30 e qualche secondo, il pullman mette il muso su via Andrea Costa, lo scenario che si palesa per De Silvestri e compagni è ancora più incredibile di come sicuramente se l’erano immaginato. Una marea rossoblù aspetta il Bologna, pronta a scortarlo in una sfilata che troverà il suo culmine in piazza Maggiore. E’ il giorno della parata per la vittoria della Coppa Italia, con il trofeo portato in giro per le vie del centro. Un vero e proprio pellegrinaggio laico di un popolo che, attraverso i suoi campioni, è tornato a emozionarsi, a riprovare il gusto della felicità, non solo sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it