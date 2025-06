Parapendista in fin di vita dopo schianto sul Monte Cuarnan

Un drammatico incidente sulle montagne friulane ha coinvolto un parapendista britannico durante una competizione sul Monte Cuarnan. L'uomo, precipitato in un canale roccioso tra i 1100 e i 1200 metri di quota, si trova ora in condizioni critiche. Il Soccorso alpino è intervenuto prontamente per prestare assistenza, ma le sorti del pilota rimangono incerti. Un episodio che ricorda quanto l'adrenalina possa trasformarsi in pericolo improvviso e imprevedibile.

Intervento del Soccorso alpino nelle montagne friulane. Ieri pomeriggio, giovedì 12 giugno, un parapendista britannico, classe 1978, è precipitato in un ripido canalone roccioso sul versante est del Monte Cuarnan, tra i 1100 e 1200 metri di quota. L'uomo, che stava partecipando alle competizioni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Parapendista in fin di vita dopo schianto sul Monte Cuarnan

In questa notizia si parla di: parapendista - monte - cuarnan - vita

Parapendista in fin di vita dopo schianto sul Monte Cuarnan; Incidente in parapendio con caduta in un canalone, grave un pilota britannico: soccorso in elicottero.

Parapendista cade in un canalone vicino a Gemona, il soccorso avviene in volo Si legge su rainews.it: Il ferito, un inglese di 47 anni, è stato issato con il verricello dell'elisoccorso.