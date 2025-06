Paragon Avs annuncia interrogazione | Inquietante spionaggio contro Fanpage Meloni deve spiegare

L'ombra dello spionaggio si allunga su Fanpage e il governo Meloni è chiamato a fare chiarezza. Dopo aver scoperto l’uso di Paragon AVS per monitorare Ciro Pellegrino, l’agenzia annuncia una nuova interrogazione parlamentare. La tutela della libertà di stampa e dei diritti dei giornalisti diventa prioritaria: è ora che le istituzioni rispondano alle domande sulla legittimità di queste azioni. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa inquietante vicenda.

Dopo le nuove prove che attestano l'uso di Paragon per spiare un altro giornalista di Fanpage.it, Ciro Pellegrino, Avs ha annunciato che depositerà una nuova interrogazione in Parlamento. "Il governo Meloni deve spiegare, i giornalisti di Fanpage hanno diritto a sapere chi e perché li ha spiati illegalmente", ha dichiarato il leader Nicola Fratoianni. 🔗 Leggi su Fanpage.it