Parabrezza e finestrino passeggero in frantumi | violento impatto fra due auto

Un violento impatto tra due auto Ford in via provinciale San Vito a Brindisi ha causato danni ingenti e un momento di grande paura per gli occupanti. Tra parabrezza e finestrino passeggero in frantumi, l’incidente avvolge la scena di un’atmosfera di choc e preoccupazione. Fortunatamente, nessuno sembrerebbe aver riportato ferite gravi, ma l’accaduto solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale nella zona.

BRINDISI - Grosso spavento per gli occpanti di due auto Ford, coinvolte in un incidente nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 13 giugno 2025, in via provinciale San Vito a Brindisi, in prossimitĂ del rione Paradiso. Sono stati registrati danni consistenti ai veicoli, soprattutto per uno dei due. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Parabrezza e finestrino passeggero in frantumi: violento impatto fra due auto

In questa notizia si parla di: auto - parabrezza - finestrino - passeggero

Travolta da un'auto sulle strisce, sfonda parabrezza: 24enne in ospedale in codice rosso - Un grave incidente si è verificato oggi a Busalla, dove una giovane di 24 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Parabrezza e finestrino passeggero in frantumi: violento impatto fra due auto; Finestrini delle auto rotti all'Esquilino: la scia non si ferma. E in cittĂ i casi si allargano; Bologna Parco Nord, i residenti: Strage di finestrini.

Guidi l’auto con il gomito fuori dal finestrino? Rischi una multa - SPORGENZA TRASVERSALE Abbassare il finestrino e appoggiare il gomito sulla portiera. Si legge su informazione.it

Cosa succede se si viaggia con un finestrino rotto? Il Codice della Strada parla chiaro - I conducenti di automobili che vengono beccati a viaggiare con parabrezza o finestrini rotti ... Segnala motori.news

Oscurare i finestrini anteriori dell’auto è legale? - Diciamo subito che le pellicole oscuranti per le automobili offrono la possibilità di ... Lo riporta quotidianomotori.com