Papa Leone XIV sei canonizzazioni il 19 ottobre | c’è anche il fondatore del santuario di Pompei

Il 19 ottobre sarà una giornata storica per la Chiesa cattolica: Papa Leone XIV canonizzerà sei nuovi santi, tra cui il fondatore del santuario di Pompei, Bartolo Longo. Un evento che riempirà di fede e speranza migliaia di credenti, celebrando le virtù e l’esempio di vita di queste figure straordinarie. Scopriamo insieme i volti di coloro che saranno elevati agli onori degli altari e il loro impatto sulla spiritualità moderna.

I beati Ignazio Choukrallah Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, Maria Troncatti, José Gregorio Hernández Cisneros e Bartolo Longo saranno canonizzati domenica 19 ottobre. Lo ha detto il Papa al Concistoro.

Bartolo Longo santo il 19 ottobre. Attesa per Papa Leone XIV a Pompei - Il 19 ottobre 2025 segnerà un traguardo storico per Pompei: il beato Bartolo Longo sarà canonizzato santo, un evento annunciato dalla Santa Sede che riempie di gioia e attesa la cittadinanza.

IL DISCORSO di Papa Leone XIV al Clero di Roma: https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/speeches/2025/june/documents/20250612-clero-romano.html ------------- "Ma dobbiamo vigilare perché, oltre al contesto culturale, la comunione e la fraternità tra di noi Vai su Facebook

Papa Leone XIV fissa per il 7 settembre la canonizzazione di Carlo Acutis, primo santo dei millennial Lo riporta huffingtonpost.it: Lo studente milanese morto a 15 anni per una leucemia fulminante riconosciuto dalla Chiesa, nonostante la sua breve vita, come modello di fede cristiana.