Papa Leone XIV | aiutare i poveri è questione di giustizia

Papa Leone XIV sottolinea che aiutare i poveri non è solo un gesto di bontà, ma una vera e propria questione di giustizia sociale. Nel suo messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri, egli evidenzia come la sicurezza non si ottenga con le armi, ma con solidarietà e impegno. Un invito a riflettere sulle responsabilità di tutti nel costruire un mondo più equo e compassionevole.

Aiutare i poveri è questione di giustizia. Così il Papa nel suo messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri. Nel testo Leone XIV nota che la sicurezza non si afferma con le armi. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV: aiutare i poveri è questione di giustizia

In questa notizia si parla di: poveri - papa - leone - aiutare

Papa Leone XIV rilancia la Dottrina Sociale della Chiesa: “Dare voce ai poveri e dialogare con la scienza per affrontare la policrisi di guerre, disuguaglianze e rivoluzione digitale che segna il nostro tempo” - Papa Leone XIV riafferma la rilevanza della Dottrina Sociale della Chiesa, proponendo un'urgente risposta alla policrisi contemporanea.

Assegno da quasi 14 milioni di euro a Papa Leone XIV da parte dello IOR. Se li donasse ai poveri, come dice di fare a noi, inizierebbe a darci un buon esempio. A seguire i dettagli nell'articolo del Messaggero. . . Un super dividendo da ben 13,8 milioni di euro Vai su Facebook

Leone XIV: «L’impegno contro la povertà è giustizia: le risorse vadano a ospedali e scuole, non alle armi»; Papa Leone: “Lavoro, istruzione, casa, salute sono le condizioni di una sicurezza che non si affermerà mai con le armi”; Leone XIV firma il messaggio per la giornata dei poveri: «La più grave povertà è non conoscere Dio.

Papa Leone: “Lavoro, istruzione, casa, salute sono le condizioni di una sicurezza che non si affermerà mai con le armi” - Le parole di Papa Leone per la IX Giornata Mondiale dei Poveri che sarà celebrata domenica 16 novembre, risuonano come un richiamo profondo e urgente alla coscienza collettiva della società e delle is ... Scrive farodiroma.it

Papa Leone XIV: "Chi manca di carità non solo manca di fede e di speranza, ma toglie speranza al suo prossimo" - Il Messaggio del Santo Padre Leone XIV per la IX Giornata Mondiale dei Poveri (che sarà celebrata domenica 16 novembre 2025) oggi, nella memoria di “Sant’Antonio di Padova, Patrono dei Poveri” (così ... Come scrive acistampa.com

Leone XIV: «L’impegno contro la povertà è giustizia: le risorse vadano a ospedali e scuole, non alle armi» - In vista della Giornata mondiale dei poveri del prossimo novembre, il pontefice ha dato un assaggio di quanto sia importante per lui la dottrina sociale della chiesa: «Dio ha dato a tutti i beni della ... Lo riporta editorialedomani.it