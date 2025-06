Papa Leone la decisione su Carlo Acutis e Giorgio Frassati

Papa Leone, conosciuto anche come Arthur Prevost, ha preso una decisione storica riguardo a Carlo Acutis e Giorgio Frassati, due figure amate dai giovani e simboli di fede e impegno. In un momento di transizione, il suo gesto forte al Concistoro di questa mattina segna una svolta importante, invitando le nuove generazioni a riflettere sull’eredità spirituale e l’esempio di questi santi moderni. Una scelta che lascerà un’impronta duratura nel cammino della Chiesa e dei suoi fedeli.

– Non ci ha messo molto, Leone XIV, al secolo Arthur Prevost, a mostrare la direzione del suo pontificato. Dopo la morte di papa Francesco, il nuovo pontefice si è trovato a gestire una fase delicata, fatta di attese, di scelte rinviate e di agende sospese. Ma adesso, dal Concistoro di questa mattina, arriva il primo gesto forte. Un gesto che parla ai giovani, alle nuove generazioni, alla Chiesa che guarda avanti ma senza perdere il contatto con la realtà. Due beati amatissimi, testimoni di una fede concreta e contemporanea, verranno finalmente proclamati santi.

