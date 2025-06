Papa Leone è arrivata la decisione su Carlo Acutis dopo tanti anni

La recente decisione di papa Leone XIV di canonizzare Carlo Acutis apre un nuovo capitolo di fede e speranza. Questo giovane milanese, esempio di spiritualitĂ e dedizione, diventerĂ santo il 7 settembre 2025, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di credenti e non solo. Un riconoscimento che celebra la forza della fede anche in tempi di grande fragilitĂ . La sua vita breve, ma ricca di significato, continuerĂ a ispirare generazioni.

Carlo Acutis, lo studente milanese scomparso a soli 15 anni per una leucemia fulminante, sarĂ proclamato santo. La data è giĂ fissata: il prossimo 7 settembre 2025, papa Leone XIV procederĂ alla canonizzazione del giovane, indicato dalla Chiesa come modello di fede cristiana, nonostante la sua breve vita. Il ragazzo, morto il 12 ottobre 2006 all' ospedale San Gerardo di Monza, è stato riconosciuto come esempio straordinario di spiritualitĂ e dedizione al Vangelo. La sua figura ha colpito profondamente non solo per la fede vissuta con intensitĂ , ma anche per la capacitĂ di comunicare il messaggio cristiano attraverso i mezzi del suo tempo.

Lo studente milanese morto a 15 anni per una leucemia fulminante riconosciuto dalla Chiesa, nonostante la sua breve vita, come modello di fede cristiana.