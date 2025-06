Papà ha una brutta malattia Bloccata truffatrice all’opera

Una triste vicenda di truffa ai danni di anziani si è conclusa con un arresto a Lecco. Una donna dell’Est Europa di 32 anni aveva ideato un inganno crudele, spacciandosi per una parente in difficoltà e inducendo una vedova a consegnare oro e denaro. La sua astuzia è stata smascherata dagli agenti della Mobile, che hanno fermato la criminale prima che potesse colpire ancora.

"Nonna, papà ha una brutta malattia, bisogna operarlo subito ma non abbiamo i soldi. Aiutaci". Ma non è vero, era una truffa. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato una straniera dell’Est Europa di 32 anni che ha raggirato e derubato un’anziana vedova di Como, che si è presentata a casa sua spacciandosi per amica della presunta nipote della signora al telefono con lei per convincerla a consegnare soldi e oro per un poter pagare le cure a un familiare. La vittima di turno ha consegnato una scatola con dentro tutti i gioielli, per oltre 3 etti di oro, e tutti i soldi che aveva in casa, un bottino dal valore di quasi 30mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it