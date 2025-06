Papà che versano l’acqua al bimbo di 8 anni e lettoni occupati fino a 12 il pedagogista Novara contro i genitori servizievoli stanno rovinando l’educazione | Quando si diventa amici dei figli si perde l’autorità

In un contesto educativo sempre più complesso, emergerà come il rapporto tra genitori e figli stia cambiando radicalmente. La crisi di autorità, alimentata dalla tendenza a diventare amici anziché figure di guida, rischia di minare le basi dell’educazione tradizionale. L’articolo “Papà che versano l’acqua al bimbo di 8 anni” e le analisi del pedagogista di Novara evidenziano come la mancanza di figure autorevoli possa compromettere il futuro dei giovani. È ora di riflettere e intervenire.

La crisi educativa che attraversa la scuola affonda le radici in un fenomeno sempre più diffuso: la "scomparsa del padre" come figura autorevole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

