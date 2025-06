Paolo Marini nominato presidente della sezione  Autobus di Anfia

Paolo Marini, amministratore delegato di Tecnobus, è stato nominato presidente della Sezione Autobus di Anfia per il triennio 2025-2027, un segnale di forte fiducia nel suo talento e visione. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo di leadership che promette innovazione e crescita, rafforzando la posizione dell’industria degli autobus italiani nel panorama internazionale. Desidero ringraziare gli Associati per la loro fiducia e sostegno…

Nel quadro della nuova governance di Anfia, Paolo Marini, amministratore delegato di Tecnobus, è stato nominato presidente della Sezione Autobus dell’Associazione per il triennio 2025-2027. Marini succede ad Andrea Rampini, a cui Anfia e le aziende associate rivolgono “un sentito ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto a favore della rappresentanza della filiera produttiva italiana degli autobus”. “Desidero ringraziare gli Associati per la fiducia che mi è stata accordata e mi metto con piacere a disposizione di questa importante Sezione – ha affermato il neo presidente –. Nell’attuale sfidante contesto, intendo proseguire nel lavoro di riposizionamento competitivo della filiera industriale italiana dell’autobus e di valorizzazione delle competenze innovative dei player che ne fanno parte, così da sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla transizione energetica e, parallelamente, sostenere le nostre imprese in questo percorso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it