Paolo Del Debbio in onda fino a fine giugno | Mediaset in cerca di nuovi volti per l'access prime time

Paolo Del Debbio si conferma protagonista di Mediaset, estendendo il suo imperdibile appuntamento con "4 di Sera" fino al 27 giugno. Intanto, la rete sta valutando nuovi volti per l'access prime time, alimentando rumors e aspettative. Il futuro di Poletti-Barra rimane incerto, aprendo scenari ancora da scoprire. Resta con noi per tutte le novitĂ e approfondimenti su questa dinamica evoluzione televisiva.

Paolo Del Debbio estende 4 di Sera fino al 27 giugno mentre Mediaset valuta i nuovi conduttori per l'access prime time. Il futuro di Poletti-Barra resta incerto: ecco tutte le ipotesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A “Dritto e rovescio” Paolo Del Debbio intervista Walter Veltroni - Giovedì 22 maggio, su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista Walter Veltroni nel nuovo episodio di “Dritto e Rovescio”.

Questa sera, venerdì 23 maggio, alle 20.30 sarò ospite in diretta della trasmissione di Rete4 4DI SERA condotta da Paolo Del Debbio, anche in streaming su Mediaset Infinity. Parleremo dei temi di attualità che stanno caratterizzando fortemente la giornata di Vai su Facebook

Paolo Del Debbio in onda fino a fine giugno: Mediaset in cerca di nuovi volti per l'access prime time; Mediaset alla ricerca di un giornalista di sinistra e il 12 giugno nell'access il ricordo di Silvio Berlusconi a reti unificate. Retroscena; Mediaset, ribaltone dopo le polemiche: Del Debbio pronto a mollare. Il sostituto sarebbe inaspettato.

