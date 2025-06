Paolo Agnelli confermato alla presidenza di Confimi Industria

Paolo Agnelli è stato confermato all’unanimità alla presidenza di Confimi Industria, segnando un ulteriore capitolo di leadership e visione per le imprese italiane. Fondatore di Confimi, ha saputo trasformare la rappresentanza delle imprese manifatturiere, costruendo un sistema solido e innovativo. Con un mandato di altri quattro anni, Agnelli si conferma motore di progresso e rinnovamento nel panorama industriale italiano, pronto a guidare le aziende verso nuove sfide e opportunità.

È stato eletto all’unanimità dall’assemblea degli imprenditori della manifattura: il fondatore di Confimi Industria Paolo Agnelli viene confermato alla presidenza e guiderà per altri 4 anni la rappresentanza delle imprese private italiane. L’industriale bergamasco dell’alluminio, che nel 2012 ha raccolto il testimone di quanti erano scontenti dell’allora sistema della rappresentanza industriale, ha costruito con i propri colleghi un sistema che oggi conta 45 mila imprese associate in tutta Italia e oltre 50 sportelli sul territorio. “Essere al fianco di chi ogni giorno porta avanti il made in Italy non è solo un onore ma una responsabilità che porto con fierezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it