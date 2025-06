Paola Ferrari a Mow Magazine | Il Mondiale per Club una vergogna spero che Inter e Juventus escano subito

La giornalista RaiSport Paola Ferrari ha criticato pesantemente il Mondiale per Club, definendolo un’autentica follia. Faranno discutere le dichiarazioni molto forti di Paola Ferrari, giornalista e volto di RaiSport. Intervistata ai microfoni di Mow Magazine, la donna ha criticato pesantemente il Mondiale per Club, evidenziando anche alcuni problemi sui diritti televisivi. Di seguito le sue parole. INACCETTABILE – « Mi auguro, da italiana, che Juventus e Inter escano subito dal Mondiale per Club. Se arrivano in fondo, non faranno la preparazione e arriveranno stanchissimi. Le squadre che partecipano a questa competizione saranno svantaggiate in campionato e in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Paola Ferrari a Mow Magazine: «Il Mondiale per Club una vergogna, spero che Inter e Juventus escano subito»

