Panico in alta quota | coppia salvata dai soccorritori

Una tranquilla escursione in alta quota si è trasformata in un momento di paura per una giovane coppia di Padova. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori di Sappada, sono stati tratti in salvo da un potenziale dramma. La loro avventura ricorderà a tutti l’importanza della preparazione e della prudenza in montagna, insegnandoci che anche nei momenti più imprevedibili, la speranza e il coraggio fanno la differenza.

Doveva essere una giornata di festa ad alta quota, ha rischiato di trasformarsi in un incubo. Due escursionisti di Padova, lui di 27 anni, lei di 26, sono stati soccorsi questo pomeriggio 13 giugno tra le 14 e le 17.15 dai soccorritori della stazione di Sappada (Friuli Venezia Giulia).

