Panchine in fermento | De Rossi sogna la B può ritrovare Petrachi

Il calcio italiano si tinge di emozioni e cambiamenti: tra panchine in fermento e sogni di promozione, il mercato degli allenatori si muove come un valzer intricante. Dalla Cremonese al Lecce, ogni mossa rispecchia ambizioni e desideri di rivalsa, mentre De Rossi si prepara a rilanciarsi in Serie B. La sfida è aperta: quale sarà il prossimo capitolo di questa avvincente stagione?

Il valzer delle panchine è ufficialmente iniziato. E stavolta non sono solo le big a muovere le pedine: dalla Cremonese al Lecce, passando per Parma e Como, il mercato degli allenatori e dei direttori sportivi si intreccia con sogni di promozione, salvezze da consolidare e nuovi progetti da costruire. Cremonese: De Rossi può ripartire dalla Serie B. C’è aria di rivoluzione in casa grigiorossa. Il nome in pole per la panchina è quello di Daniele De Rossi, che vuole tornare in pista dopo l’avventura alla SPAL. La Cremonese, fresca di retrocessione, lo stima e continua a sondare il terreno, soprattutto dopo i nuovi contatti avvenuti anche nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Panchine in fermento: De Rossi sogna la B, può ritrovare Petrachi

