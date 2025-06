Panchina Bari Fabio Caserta sorpassa la concorrenza | pronto un biennale

consolidamento della promozione in Serie B potrebbe segnare una svolta decisiva per il Bari. Con un progetto ambizioso e un allenatore esperto come Caserta, la squadra punta a rivestire un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo: tutto pronto per un nuovo capitolo di successi e sfide emozionanti sulla panchina biancorossa.

Salvo sorprese Fabio Caserta sarà il nuovo allenatore del Bari. Il tecnico campano, da un paio di giorni libero dopo la rescissione con il Catanzaro, sarrebbe diventato il prescelto della dirigenza per la panchina biancorossa. La virata sul mister che ha guidato i calabresi fino alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Panchina Bari, Fabio Caserta sorpassa la concorrenza: pronto un biennale

In questa notizia si parla di: panchina - bari - fabio - caserta

Donata una panchina rosa al Policlinico di Bari, simbolo di prevenzione e lotta contro il tumore al seno - Oggi, al Policlinico di Bari, è stata inaugurata una panchina rosa, un simbolo tangibile nella battaglia contro il tumore al seno.

? Sempre più Fabio Caserta per la panchina del Bari. Oggi c’è stato un secondo incontro con la dirigenza biancorossa, ora si lavora per limare gli aspetti contrattuali. Parti più vicine. Dalle informazioni raccolte il 46enne allenatore calabrese avrebbe avuto se Vai su Facebook

La ricostruzione della situazione panchina. #Nesta ha rifiutato il #Bari, ma Luigi #DeLaurentiis è stato inutilmente in pressing continuo per convincerlo, anche per questioni di sponsor. Scelto dunque Fabio #Caserta, con cui domani si chiude Vai su X

Panchina Bari, Fabio Caserta sorpassa la concorrenza: pronto un biennale; Serie B: Aquilani va a Catanzaro. E Fabio Caserta è in pole per la panchina del Bari; Pedullà: “Caserta a un passo dalla panchina del Bari”.

Panchina Bari, il nuovo nome è Caserta: le ultime stagioni del tecnico calabrese Riporta tuttobari.com: Tra i nuovi nomi dei papabili allenatori del Bari per la prossima stagione, nelle ultime ore ha preso piede con forza quello di Fabio Caserta, tecnico che ha da poco lasciato il Catanzaro.