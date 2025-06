Panatta tuona | Non tollero i francesi che tengono al bon ton con i loro 30 ballerini Restano dei cafoni invidiosi sembrava di essere allo…

Adriano Panatta non si è risparmiato nel suo sfogo pubblico, criticando duramente il comportamento del pubblico francese durante la finale di Roland Garros. Con parole taglienti e senza mezzi termini, l’ex tennista e opinionista Rai ha espresso tutta la sua delusione per un’organizzazione che, a suo avviso, ha fallito nel rispetto e nell’accoglienza. La sua rabbia si è accentuata anche nei confronti dei telecronisti e dell’ambiente, rivelando un grande disappunto che ormai non può più essere nascosto.

L’ex tennista e attuale opinionista Rai, Adriano Panatta, è tornato su quanto successo domenica scorsa durante la finale del Roland Garros tra Sinner-Alcaraz: le sue parole sono state molto dure soprattutto nei riguardi del pubblico francese (e sull’organizzazione), per come si è comportato nei riguardi dell’altoatesino. Una frecciatina anche ai telecronisti, per quanto successo con . L'articolo Panatta tuona: “Non tollero i francesi, che tengono al bon ton con i loro 30 ballerini. Restano dei cafoni invidiosi, sembrava di essere allo.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it