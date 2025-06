Palpeggiata mentre cammina nei guai per violenza sessuale

Una tranquilla passeggiata nel cuore di San Benedetto si è trasformata in un incubo per una giovane donna, vittima di un comportamento inaccettabile da parte di un ragazzo. L’aggressione, avvenuta alle sue spalle e accompagnata da avances sessuali indesiderate, ha scosso profondamente la sua serenità. La denuncia presentata ha portato all’arresto del sospettato, evidenziando ancora una volta l’importanza di denunciare ogni forma di molestia per tutelare i diritti di tutti.

Una ragazza passeggiava tranquillamente per le vie di San Benedetto. Niente le faceva immaginare che si palesasse alle sue spalle un ragazzo, più o meno coetaneo. E ancor di meno poteva pensare che costui allungasse le mani sul suo sedere palpeggiandola in maniera lasciva. Un gesto accompagnato da frasi a sfondo sessuale che il ragazzo ha rivolto alla giovane donna che dopo l’accaduto ha denunciato il soggetto in questione, attualmente sotto processo davanti al Collegio del Tribunale di Ascoli. Deve rispondere dell’accusa di violenza sessuale. Era tarda sera quando la 23enne di nazionalità italiana si è presentata presso il Commissariato di San Benedetto per denunciare quanto le era successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palpeggiata mentre cammina, nei guai per violenza sessuale

