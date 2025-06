Palo dell'Enel crolla a Vico Equense black out e strada chiusa

Un episodio sorprendente scuote Vico Equense: il crollo di un palo Enel a Vico Equense ha provocato un blackout e la chiusura temporanea della strada, lasciando la comunità senza energia. Fortunatamente, nessuno si è ferito, ma i danni sono evidenti e le riprese con i cellulari testimoniano la scena impressionante. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le prossime mosse delle autorità per garantire sicurezza e ripristino.

Cedimento in strada ad Arola, frazione di Vico Equense (Napoli): un palo della luce è caduto sulla strada, non risultano feriti. La scena ripresa coi cellulari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiusa strada Preazzano ( Vico Equense ) per cedimento palo Enel durante i lavori TERNA Vai su Facebook

Vico Equense. Crolla palo della rete elettrica, problemi negli spostamenti Lo riporta sorrentopress.it: Nell’ambito dei lavori Terna, si è verificato il cedimento di un palo Enel che ha invaso parte della careggiata, nei pressi della frazione di Preazzano, a Vico Equense.