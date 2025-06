Palmeiras-Porto | dove vederla orario e probabili formazioni

Al MetLife Stadium di New York si accendono i riflettori sullo spettacolare match del Mondiale per Club tra Palmeiras e Porto. Un confronto che promette emozioni e sorprese, con orario d'inizio e formazioni da non perdere. Scopri dove e come seguire questa sfida imperdibile, tra analisi delle squadre e pronostici, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza in questa entusiasmante fase del torneo.

Al MetLife Stadium va in scena la sfida del Mondiale per Club Palmeiras-Porto: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al MetLife Stadium di New York¬†si giocher√† la gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del¬†Mondiale per Club¬†tra¬†Palmeiras-Porto. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l‚Äôorario . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Palmeiras-Porto: dove vederla, orario e probabili formazioni

