Pallanuoto l’Italia vince in Grecia in amichevole contro gli ellenici

Un trionfo convincente che dimostra la forza e la determinazione del nostro Settebello. La Nazionale italiana di pallanuoto maschile, sotto la guida di Alessandro Campagna, ha conquistato un'importante vittoria in trasferta a Larissa, superando i greci con un punteggio di 16-10. Un risultato che rafforza la fiducia e prepara il cammino verso le sfide piĂą grandi. Gli azzurri hanno dimostrato ancora una volta di essere pronti a scrivere nuove pagine di successo.

Il Settebello vince in trasferta in amichevole a Larissa, in Grecia, dove l’Italia supera i padroni di casa ellenici con lo score di 10-16: la Nazionale azzurra di pallanuoto maschile si impone dopo aver comandato nel punteggio praticamente dall’inizio alla fine del match. Gli azzurri del commissario tecnico Alessandro Campagna chiudono il primo quarto in vantaggio per 5-3, per poi allungare a metĂ gara sull’8-5. Vantaggio difeso dagli azzurri nel terzo periodo, chiuso sull’ 11-8, infine il Settebello dilaga nell’ultimo quarto, sino al definitivo 16-10. Per l’Italia il miglior marcatore è Cannella, autore di 6 reti, mentre mettono a referto una doppietta a testa Di Somma e Condemi, infine siglano un gol ciascuno Cassia, Mladossich, Ferrero, Guerrato, Iocchi Gratta e Bruni. 🔗 Leggi su Oasport.it