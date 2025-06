pallanuoto la pratese cordovani in azzurro contro la spagna

Prato si prepara a vivere un'emozionante sfida internazionale: la pallanuoto femminile protagonista con la nostra Sara Cordovani in azzurro contro le campionesse olimpiche della Spagna. Dopo aver consolidato il rinnovamento post-Parigi 2024, il Setterosa si confronta con avversarie di grande livello in vista dei Mondiali. L’attenzione è tutta puntata su questa giovane atleta pratese, simbolo di passione e determinazione. La scena è pronta a scrivere nuove pagine di gloria.

Prato, 13 giugno 2025 - Il Setterosa, rinnovato dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, si trova a Barcellona in collegiale, dove nelle scorse ore ha affrontato le campionesse olimpiche in carica della Spagna in un test amichevole in vista dei prossimi Mondiali. E tra le atlete convocate per la trasferta spagnola c'era anche Sara Cordovani, ormai rimasta (per il momento, se non altro) l'unica giocatrice di Prato chiamata dal commissario tecnico Carlo Silipo per difendere i colori dell'Italia. Ad imporsi, nel test match catalano, sono state le padrone di casa, vincendo per 11-9. Ma Silipo può comunque trarre indicazioni positive tanto dalla performance di Cordovani quanto dal rendimento collettivo del nuovo gruppo che era già stato messo alla prova di recente in occasione delle "Super Final" di World Cup.