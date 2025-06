Pallacanestro Reggiana punta su Troy Caupain come nuovo playmaker

La Pallacanestro Reggiana punta decisamente su Troy Caupain come nuovo playmaker, rafforzando la propria linea di gioco con un talento dinamico ed esperto. Questo investimento strategico dimostra la volontà di costruire una squadra competitiva e versatile, capace di affrontare al meglio la prossima stagione. Con il suo carattere e le sue doti tecniche, Caupain è pronto a portare energia e creatività sul parquet, contribuendo in modo determinante al successo della squadra.

La Pallacanestro Reggiana sta facendo all-in su Troy Caupain per il ruolo di playmaker. Il general manager Marco Sambugaro e coach Priftis hanno infatti individuato nell'esterno classe '95, in uscita da Strasburgo, l'erede di Cassius Winston in quello che è il ruolo più delicato e importante in fase di costruzione della nuova squadra. Le caratteristiche sono diverse rispetto a quelle del predecessore, nel senso che Caupain – americano nativo di New York – ha forse meno talento offensivo pur essendo un buonissimo attaccante, ma ha letture più da 'regista' rispetto a quelle estemporanee del folletto di Detroit.

