Pallacanestro Reggiana conclude il secondo anno del progetto benefico ' We CaRE'

La Pallacanestro Reggiana celebra il successo del secondo anno di “We CaRE”, un progetto dedicato a rafforzare il legame tra sport e solidarietà. L’evento conclusivo, tenutosi presso Schiatti Class, ha riunito atleti, partner e associazioni del terzo settore in un talk coinvolgente, coordinato da esperti del settore. Un’occasione speciale per riflettere sui risultati raggiunti e mettere le basi per un futuro ancora più solidale e innovativo.

Da Schiatti Class si è tenuto l’evento conclusivo del secondo anno di “We CaRE”, il progetto della Pallacanestro Reggiana pensato per rafforzare e strutturare la collaborazione con associazioni benefiche, realtà del terzo settore e organizzazioni impegnate nel sociale sul territorio. Nel talk che ha preceduto l’aperitivo, coordinato dal direttore operativo Davide Draghi e dal coordinatore del progetto Emanuele Maccaferri, dove è intervenuta anche la presidente di Pallacanestro Reggiana Veronica Bartoli, si sono alternate le realtà coinvolte da “We CaRE” che continuerà anche la prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pallacanestro Reggiana conclude il secondo anno del progetto benefico 'We CaRE'

