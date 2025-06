Palio di Lecco iscrizioni aperte a tutti | nascondino gigante karaoke e fuochi d' artificio

Palio di Lecco, l’evento che trasforma il cuore della città in un crocevia di divertimento, sfide e tradizione, è finalmente arrivato! Dal 27 al 29 giugno, Piazza Garibaldi si anima con nascondino gigante, karaoke, fuochi d’artificio e tante altre sorprese aperte a tutti. Un’occasione unica per living la passione e il senso di comunità, rendendo le giornate indimenticabili per grandi e piccini. Non perdere questa festa, la tua partecipazione può fare la differenza!

Lecco si prepara a vivere un weekend di festa e competizione con la prima edizione del Palio di Lecco, un evento che promette di unire tradizione e innovazione nel cuore della città. Dal 27 al 29 giugno, con epicentro in piazza Garibaldi, la manifestazione offrirà tre giorni di intrattenimento.

Lecco si prepara alla sfida: nasce il Palio dei Rioni con un grande "nascondino" - Lecco si prepara a vivere un’emozionante sfida con il Palio dei Rioni, che quest'anno introduce un grande nascondino.

