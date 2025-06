Palermo corruzione per appalti sanità | 10 indagati

Una nuova indagine scuote Palermo: la Guardia di Finanza ha eseguito misure cautelari nei confronti di 10 persone legate a un giro di corruzione negli appalti sanitari. Un'operazione che mette in luce le ombre del sistema e solleva interrogativi sulla trasparenza delle procedure pubbliche. La lotta alla corruzione resta una prioritĂ fondamentale per proteggere i cittadini e garantire un settore sanitario piĂą giusto e affidabile.

A Palermo la Guardia di Finanza, coordinata dalla procura del capoluogo siciliano, ha eseguito nella notte tra giovedì e venerdì  misure cautelari personali ( tra arresti domiciliari, interdittive, obbligo di dimora o di presentazione alla polizia giudiziaria) emesse dal gip di Palermo nei confronti di 10 soggetti, indagati a vario titolo per i reati di corruzione, turbata libertĂ degli incanti, turbata libertĂ nel procedimento di scelta del contraente, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’inchiesta, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, riguarda presunti casi di malaffare connessi all’indizione e alla gestione di gare d’appalto del valore complessivo di oltre 130 milioni di euro varate da alcune tra le principali strutture sanitarie in ambito regionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it