Palermo appalti sanitari truccati per 130 milioni | 10 indagati

Un'inchiesta scioccante a Palermo rivela un giro di appalti sanitari truccati per ben 130 milioni di euro, con 10 persone indagate. Un vero e proprio comitato d'affari criminale, formato da dirigenti pubblici, lobbisti e imprenditori di livello nazionale, ha orchestrato un sistema illecito che mette in discussione la trasparenza e l’etica nel settore sanitario. La delicatezza dell’indagine sottolinea l’urgenza di ripristinare regole chiare e giuste.

Dieci persone sono indagate nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Palermo sulla gestione degli appalti nella sanità siciliana. I magistrati ipotizzano turbative d'asta di gare per 130 milioni. #ANSA Vai su X

