Palermo a misura di bambino | in arrivo nuovi fondi per finanziare i centri estivi

Palermo si prepara a diventare una città sempre più accogliente per i più piccoli, con nuovi fondi destinati ai centri estivi 2025. All’inizio della prossima settimana, sul sito ufficiale del Comune di Palermo sarà pubblicato l’avviso pubblico per accedere a queste importanti risorse ministeriali. Un’opportunità che permetterà ai genitori di offrire ai loro bambini un’estate sicura, divertente e ricca di esperienze. Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità!

All'inizio della prossima settimana sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) l'avviso pubblico relativo al finanziamento dei centri estivi per l'anno 2025. Il progetto sarà finanziato attraverso dei fondi ministeriali dopo la pubblicazione dell'elenco.

