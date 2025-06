PalaBrasili Skatepark e palestrina del Judo | Il Comune di Ancona cerca gestori

Ancona apre le porte agli operatori del settore sportivo: il Comune cerca gestori per palabrasili skatepark e Palestrina del Judo, due strutture ideali per promuovere lo sport e l'inclusione. Questa è un'opportunità unica per contribuire allo sviluppo della comunità , offrendo spazi innovativi e dedicati a giovani e appassionati. Se hai i requisiti, non perdere questa occasione: il futuro dello sport anconetano può partire da qui!

ANCONA – Il Comune di Ancona, settore Sport-impianti sportivi comunali, ha emesso un avviso pubblico per una manifestazione di interesse rivolta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti per la gestione di alcuni impianti sportivi di proprietĂ comunale privi di rilevanza economica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - PalaBrasili, Skatepark e palestrina del Judo: Il Comune di Ancona cerca gestori

In questa notizia si parla di: ancona - comune - palabrasili - skatepark

Ancona, in 4mila contro il forno crematorio, firme consegnate in Comune: «La nostra salute in pericolo» - In un’Ancona determinata, oltre 4.000 cittadini hanno firmato contro il forno crematorio nel cimitero di Tavernelle, consegnando le loro firme al Comune.

PalaBrasili, Skatepark e palestrina del Judo: Il Comune di Ancona cerca gestori; Gestione impianti sportivi: avviso pubblico per l’affidamento.

Posatora, lo skatepark appeso a una causa: è ancora chiuso, ci giocano solo gli abusivi Da msn.com: «Che doveva essere pronto ad aprile 2023», come ha ricordato ieri in consiglio ...