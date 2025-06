Pagati 4 euro all'ora per lavorare nei campi | chiesti 7 anni per il fondatore di StraBerry per caporalato

Un caso che scuote l’opinione pubblica: il fondatore di StraBerry, giovane start-up innovativa, rischia fino a 7 anni di carcere per gravi accuse di caporalato e sfruttamento. I lavoratori, impiegati nelle serre fotovoltaiche del Milanese, subivano condizioni disumane e trattamenti ingiusti, pagando un prezzo altissimo per un lavoro che dovrebbe essere dignitoso. Una storia che solleva interrogativi su etica e responsabilità nel mondo dell’imprenditoria agricola. Continua a leggere.

Sono stati chiesto 7 anni di carcere per il fondatore di StraBerry, un'azienda start-up con diverse serre fotovoltaiche nel Milanese, accusato di aver sfruttato 73 braccianti impiegati nella coltivazione di frutta. I lavoratori venivano insultati ogni volta che provavano a parlare, ricaricare il telefono o soltanto a bere acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

