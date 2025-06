PAGA CONTANTI O CARTA? Allora il conto è 50 centesimi in più | stanno chiedendo questa tassa a tutti | Una vergogna senza limiti

In Italia, tra pagamenti in contanti e con carta, si apre un vero e proprio dibattito sulle tasse e i costi nascosti. La recente richiesta di un supplemento di 232,50 euro, senza limiti apparenti, solleva ancora una volta la questione della trasparenza e delle politiche fiscali. È fondamentale capire come queste scelte influenzino le nostre tasche e la nostra libertà di spesa. La domanda è: qual è il vero costo di ogni metodo di pagamento?

Pagare in contanti o con carta fa la differenza anche in termini di costi: se scegli questo metodo di pagamento resti fregato. Negli ultimi anni, il dibattito sui pagamenti elettronici ha assunto toni sempre più accesi, soprattutto in Italia. Dopo le polemiche del 2012 legate al Decreto Crescita 2.0 e quelle del 2022 in seguito all’introduzione delle sanzioni con il Decreto PNRR, il tema torna al centro dell’attenzione con una nuova controversia. Stavolta, la questione riguarda l’applicazione di sovrapprezzi per chi paga con carte e bancomat, una pratica che, secondo Federconsumatori Perugia, si sta diffondendo rapidamente in diverse zone del Paese. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - PAGA CONTANTI O CARTA? Allora il conto è 50 centesimi in più: stanno chiedendo questa “tassa” a tutti | Una vergogna senza limiti

In questa notizia si parla di: contanti - carta - paga - allora

Alseno, trova una borsa sul bus con contanti e carta postepay e la consegna ai carabinieri - Ad Alseno, il 10 giugno, una donna di 55 anni di Capoverde residente nel paese ha dimostrato grande integrità trovando una borsa abbandonata su un bus, contenente contanti e una Postepay.

Se ti piace così ma non vuoi spendere COSÌ allora sei nel posto giusto • Ciabattine @divinefolliecalzature in vera pelle : 1 taupe scamosciato con borchie silver 2 cuoio scamosciato con borchie gold 3 nero opaco con borchie silver Tutti e tre i m Vai su Facebook

Stanno bloccando i POS: Supermercati, abolita la carta di credito | Chi non paga in contanti non fa la spesa; È legale rifiutare un pagamento in contanti?; Monopoli, addio ai contanti: il banchiere diventa un’app e si paga con carta di credito.

Stipendio in contanti: da luglio buste paga tracciabili Da investireoggi.it: Già oggi, è bene ricordarlo, la prassi, purtroppo non rara, di far firmare ai lavoratori buste paga false ...