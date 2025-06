Paduli si chiude la stagione 2025 della nuova società di volley

Paduli celebra con orgoglio la conclusione della stagione 2025 della giovane società di volley, un anno ricco di successi e crescita. In soli quattro mesi, abbiamo raggiunto 30 iscrizioni, dimostrando l’entusiasmo e l’affetto della comunità. Nonostante alcune sfide, come l’impossibilità di tesserare bambini S/3, abbiamo formato un vivace gruppo under con 10 atleti e un team over. Ora, tutti in vacanza, pronti a tornare più motivati che mai per nuove sfide e innovazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiude la stagione 2025 della nuova società di volley a Paduli con ottimi risultati in termini d’iscritti, basta pensare che in soli 4 mesi siamo già arrivati a ben 30 iscrizioni e con rammarico non abbiamo potuto tesserare bambini S3 per motivi di struttura. Siamo riusciti a creare un gruppo under con ben 10 atleti e un gruppo over. Ora tutti in vacanza con la testa alla prossima stagione con tante novità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paduli, si chiude la stagione 2025 della nuova società di volley

In questa notizia si parla di: stagione - paduli - chiude - società

Parteciperanno sei società professionistiche, compreso il Benevento Calcio #Benevento Vai su Facebook

Il “Parco agricolo dei Paduli”, nel basso Salento, è un’esperienza di comunità, di rigenerazione del territorio. La Xylella ha costretto a rivedere i cicli di produzione. Qui due imprenditori, di un'azienda agricola e di un pastificio. Un progetto assieme a @ConilSu Vai su X

Paduli, si chiude la stagione 2025 della nuova società di volley; Paduli si tinge di sport e colori: torna SPIKE IT! in fiore; L’ASD Paduli Volley si affida a Pippo De Gemmis.