Padoin dice di no ad Allegri | ufficiale la scelta sul suo futuro

Simone Padoin, ex giocatore della Juventus, ha deciso di dire no a Allegri e di tracciare un percorso diverso. Dopo settimane di rumors e analisi, la sua scelta ufficiale ha messo fine alle speculazioni sul futuro del centrocampista. Mentre Allegri si prepara a costruire il suo staff al Milan, Padoin opta per una strada diversa, riaffermando il suo desiderio di nuove sfide e opportunitĂ . Le decisioni di questi protagonisti continueranno a scuotere il mondo del calcio.

Arriva la scelta di Simone Padoin. Rivelato in modo definitivo il futuro dell'ex giocatore della Juventus che dice no ad Allegri. Nelle ultime settimane Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, sta componendo nei minimi dettagli lo staff tecnico che lo accompagnerĂ e supporterĂ nella seconda esperienza in rossonero. L'ex tecnico della Juventus, tra le varie figure individuate e analizzate, aveva anche visto in Simone Padoin un ottimo esponente per il suo staff. Il tecnico livornese, infatti, aveva chiamato l'ex giocatore di Juve e Atalanta per unirsi alla formazione rossonera ed entrare nello staff tecnico del nuovo mister.

