Padernello | Mettiti in Gioco! Laboratorio per famiglie

Sabato 14 giugno, il Castello di Padernello si trasforma in un regno di creatività e divertimento con il laboratorio "Mettiti in gioco" dedicato alle famiglie. Un’occasione unica per adulti e bambini di esplorare insieme il mondo dei LEGO®, dando vita a progetti originali e stimolanti. Preparati a vivere un’esperienza coinvolgente, dove l’immaginazione non ha limiti e ogni creazione diventa un ricordo speciale da custodire.

Sabato 14 giugno il Castello di Padernello ospita un'occasione speciale per famiglie e bambini: un laboratorio creativo aperto basato sull'utilizzo del LEGO®. Sarà un momento di incontro informale ma guidato, in cui adulti e bambini potranno “mettere le mani” sulle idee e dare forma a pensieri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Padernello: Mettiti in Gioco! Laboratorio per famiglie

Sabato 14 Giugno 2025 Primo turno dalle 15.00 alle 16.00 Secondo turno dalle 16.30 alle 17.30 Laboratorio aperto con LEGO®: famiglie protagoniste di creatività

Mettiti in gioco LEGO® al Castello di Padernello.

