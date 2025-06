Padel Bach Cio al Foro Italico | Impressionato da crescita sport

Il presidente del CIO, Thomas Bach, ha fatto il suo ingresso al BNL Italy Major Premier Padel al Foro Italico, lasciandosi conquistare dall’entusiasmo crescente attorno a questo sport. Con occhi pieni di sorpresa e ammirazione, ha osservato campi ovunque nel mondo, testimoniando la straordinaria crescita del padel. Un fenomeno globale che sta conquistando anche Roma, portando nuove emozioni e un’onda di passione per questo sport in forte espansione.

Roma, 13 giu. (askanews) – Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), Thomas Bach, ha visitato oggi il BNL Italy Major Premier Padel al Foro Italico, accolto dal presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro. “Vedo gente che gioca a padel e campi ovunque in giro per il mondo”, ha detto Bach, esprimendo il suo apprezzamento per la rapida espansione del padel a livello globale e per il clima di entusiasmo e inclusività che lo circonda. Durante la visita, il numero 1 dello sport mondiale ha incontrato diversi protagonisti del circuito – da Lebron a Coello, da Yanguas a Paquito Navarro – e si è intrattenuto con i giovani tifosi presenti, scambiando battute e firmando autografi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it